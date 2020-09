Spotify (encore plus) fâché contre Apple depuis l'annonce de son bundle Apple One

Si ces offres font des heureux parmi les fans de la marque, déjà abonnés à la plupart des services Apple, certains concurrents ne voient pas ces offres commerciales d'un très bon œil, à commencer par Spotify.

Pour l'entreprise suédoise, Apple One est une nouvelle preuve que la Pomme cherche à asphyxier ses concurrents pour mettre en avant ses propres services.

« Une fois de plus, Apple utilise sa position dominante et ses pratiques déloyales pour désavantager ses concurrents et priver les consommateurs en favorisant ses propres services. Nous appelons les autorités de la concurrence à agir de toute urgence pour restreindre le comportement anticoncurrentiel d'Apple qui, s'il n'est pas contrôlé, causera un préjudice irréparable à la communauté des développeurs et menacera nos libertés collectives d'écouter, d'apprendre, de créer et de nous connecter », explique Spotify.

Apple a immédiatement réagi dans un communiqué à ces déclarations en indiquant qu'Apple One est juste un « moyen simple » d'accéder à son offre complète de services, mais que les utilisateurs de l'App Store ont l'opportunité de « découvrir et de profiter d'alternatives à chacun de ces services ».

Les relations ne sont pas au beau fixe depuis plusieurs années entre le service de streaming musical et Apple. Spotify a attaqué le constructeur en 2019 devant l'Union européenne pour abus de position dominante et conteste les 30% de commission prélevés sur les achats réalisés dans l'App Store.