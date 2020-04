Apple lâche du lest pour le streaming vidéo sur l'App Store : Prime Vidéo débarque

Apple assouplit sa politique tarifaire et permet à certains services de streaming vidéo triés sur le volet de vendre leurs contenus en direct, sans passer par le système de paiement du constructeur.

C'est le cas d'Amazon Prime Video, qui peut désormais s'affranchir de la fameuse commission de 30 % et proposer un paiement directement prélevé sur le compte Amazon de l'utilisateur. Altice et Canal+ font également partie de ce programme et pourront proposer des paiements à l'acte facturés sur le compte de l'abonné.