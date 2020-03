Google Play Movies pourrait proposer des films gratuit supportés par la pub, en France aussi ?

Des films gratuits entrecoupés par de la pub, comme à la TV



Un catalogue qui sent bon les années 80



Source : 9to5Google

Le moteur de recherche devrait prochainement se lancer à l'assaut des différentes plateformes de SVOD proposant des films gratuits soutenus pas la publicité.Si le géant de l'internet ne propose pas de service de vidéo par abonnement, comme Apple ou Amazon, il peut compter sur Google Play Films, qui permet de louer ou d'acheter des films sur son smartphone, sa tablette ou sa télévision sous Android.Selon XDA Developers , la prochaine version de l'application possède quelques lignes de code qui indiquent que Google souhaiterait prochainement adopter un autre modèle économique pour sa plateforme, à savoir des films gratuits entrecoupés par de la publicité.L'application pourra demander l'âge de l'utilisateur avant la lecture, afin d'empêcher le visionnage d'un film réservé par exemple aux moins de 17 ans non accompagnés (ou Rated-R dans le système de classification américain).Ce fonctionnement n'est pas totalement inconnu pour Google qui le propose déjà sur YouTube Movies aux Etats-Unis. Depuis 2018, les utilisateurs du service peuvent regarder quelques long-métrages sans débourser le moindre dollar en contrepartie de quelques minutes d'annonce en tout genre et jouées durant le film.Attention toutefois, si l'on se réfère au catalogue disponible sur YouTube, il ne faudra pas s'attendre à des exclusivités ou à des films de première fraicheur. Les films proposés aujourd'hui sont plutôt des productions datées, avec quelques classiques, et beaucoup de, ces films fauchés qui pullulent dans les bacs des supermarchés.Google souhaite donc grappiller des parts de marché à des concurrents sérieux dans ce domaine aux États-Unis comme Vudu mais rien n'indique que l'entreprise développera un jour son propre service de streaming vidéo tant le marché est aujourd'hui saturé.