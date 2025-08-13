United Airlines annonce cette semaine le début d'un partenariat avec Apple pour la diffusion des meilleures séries Apple TV+ sur les systèmes d'info-divertissement de ses avions longs-courriers. Parmi elles, Severance, Shrinking, ou encore Ted Lasso.
United Airlines continue d'enrichir l'expérience de divertissement proposée sur ses vols longs-courriers. Après avoir annoncé en juin un partenariat avec le scandinave Spotify pour la diffusion de musique et de livres audio, la compagnie aérienne américaine explique cette fois avoir trouvé un accord avec Apple pour proposer gratuitement à ses voyageurs certains des meilleurs programmes Apple TV+.
Après Spotify, Apple TV+…
À travers une nouvelle chaîne dédiée, incorporée au système d'info-divertissement de ses gros porteurs (United parle en l'occurrence de plus de 130 000 écrans concernés au sein de sa flotte), la compagnie offre donc désormais un accès à l’intégralité des premières saisons de Severance, Shrinking, Ted Lasso, Slow Horses, ou encore Silo.
On apprend en outre queThe Morning Show et Bad Sisters seront également à l'affiche, mais cette fois à partir du mois de septembre, au même titre que d'autres contenus par la suite « pour un total de plus de 250 épisodes de séries, documentaires et films, tous accessibles gratuitement à bord », précise l'entreprise. Et bien entendu, ces productions Apple TV+ sont proposées en plus des programmes tiers habituellement disponibles sur les écrans des avions United.
« Apple crée des séries originales visionnaires et les passagers de United vont adorer visionner gratuitement leurs séries Apple Originals préférées lors de leur prochain vol », a pour sa part déclaré Mark Muren, Managing Director of Product, Identity and Loyalty chez United.
« Nous fixons un nouveau standard pour une expérience de voyage haut de gamme, et notre collaboration inédite avec Apple TV+ offre à nos clients un choix élargi de contenus de qualité sur les tout derniers écrans haute définition installés au dos des sièges », poursuit-il.
Severance, Shrinking, Ted Lasso à 30 000 pieds
En matière d'écrans, il faut aussi dire que la compagnie Chicagoane a investit massivement pour moderniser sa flotte et ses équipements. Outre l'installation d'écrans plus modernes en classe Économie, United mise depuis peu sur une nouvelle cabine intérieure intégrant des écrans OLED 4K de 27 pouces, compatibles Bluetooth, pour la classe Affaires : « les plus grands proposés par une compagnie aérienne américaine », lit-on.
Rappelons en parallèle qu'United Airlines fait enfin partie des compagnies ayant embrassé la connectivité satellitaire Starlink sur un grand nombre de ses appareils… et ce, en dépit de quelques soucis heureusement transitoires.
Source : Communiqué de presse United Airlines