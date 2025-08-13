À travers une nouvelle chaîne dédiée, incorporée au système d'info-divertissement de ses gros porteurs (United parle en l'occurrence de plus de 130 000 écrans concernés au sein de sa flotte), la compagnie offre donc désormais un accès à l’intégralité des premières saisons de Severance, Shrinking, Ted Lasso, Slow Horses, ou encore Silo.

On apprend en outre queThe Morning Show et Bad Sisters seront également à l'affiche, mais cette fois à partir du mois de septembre, au même titre que d'autres contenus par la suite « pour un total de plus de 250 épisodes de séries, documentaires et films, tous accessibles gratuitement à bord », précise l'entreprise. Et bien entendu, ces productions Apple TV+ sont proposées en plus des programmes tiers habituellement disponibles sur les écrans des avions United.

« Apple crée des séries originales visionnaires et les passagers de United vont adorer visionner gratuitement leurs séries Apple Originals préférées lors de leur prochain vol », a pour sa part déclaré Mark Muren, Managing Director of Product, Identity and Loyalty chez United.

« Nous fixons un nouveau standard pour une expérience de voyage haut de gamme, et notre collaboration inédite avec Apple TV+ offre à nos clients un choix élargi de contenus de qualité sur les tout derniers écrans haute définition installés au dos des sièges », poursuit-il.