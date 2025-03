Ted Sarandos, codirecteur général de Netflix, a récemment exprimé ses interrogations quant à la stratégie d'Apple avec son service de streaming, Apple TV+. Lors d'une interview avec le magazine spécialisé Variety, il a donné son sentiment sur la plateforme lancée en novembre 2019, et celui-ci n'est pas vraiment des plus enthousiastes.

« Je n'y comprends pas grand-chose au-delà d'un argument marketing, mais ce sont des gens très intelligents. Ils voient peut-être quelque chose que nous ne voyons pas », a-t-il déclaré.

Les propos de Ted Sarandos reflètent la concurrence intense dans le secteur du streaming, où chaque acteur cherche à se démarquer par son catalogue de contenus et ses stratégies d'acquisition d'abonnés. Netflix, leader du marché, surveille attentivement les initiatives de ses concurrents, y compris Apple TV+, pour maintenir sa position dominante.​ De son côté, Apple ne cherche visiblement pas à copier Netflix, mais plutôt HBO, avec une offre de programmes premium aux castings quatre étoiles afin de toucher un public plus cinéphile et friands de vraies propositions artistiques.

Il est à noter que, malgré ses commentaires acerbes sur la stratégie de son concurrent, Ted Sarandos apparaîtra en tant qu'invité dans la prochaine série d'Apple TV+, The Studio, une comédie tournant en dérision les travers de Hollywood et menée par Seth Rogen.