1 milliard ! Apple va investir un pognon de dingue dans la création de "vrais" films, voilà pourquoi

Le service de streaming d'Apple veut devenir un producteur reconnu dans le cinéma. Son objectif est de sortir ses propres productions dans les salles obscures, les longs métrages concernés devraient rester à l'affiche pendant un mois minimum. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, le thriller d'espionnage Argylle du réalisateur Matthew Vaughn et Napoleon, le drame historique de Ridley Scott, sont tous des titres potentiels pour la première vague de sorties.