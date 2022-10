Apple TV+ : quelles hausses de prix pour le streaming de la pomme ?

Précisons qu'Apple Music prend également quelques euros d'augmentation : de 9,99 à 10,99 euros par mois en individuel, et de 14,99 à 16,99 euros par mois en Famille. L'annuel passe aussi de 99 à 109 euros. Même chose pour l'offre One qui gagne 2 euros en individuel (à 16,95 euros par mois) et 3 euros en Famille et Premium (respectivement à 22,95 et 31,95 euros par mois).