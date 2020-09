Apple One : un nouvel abonnement pour regrouper tous les services Apple

Apple met le turbo sur les services

L’an dernier, Apple dévoilait Arcade et TV+. Deux services prometteurs, permettant à la Pomme de s’immiscer sur des marchés où il n’était pas (encore) présent ; à savoir la production audiovisuelle et le jeu vidéo. Manifestement satisfait des résultats, la firme propose aujourd’hui à ses abonnés les plus fervents de regrouper les avantages de tous ses services sous une égide nouvelle : Apple One.

Apple One n’est pas un nouveau service. Ce n’est pas une énième application qui viendra occuper un espace de votre bureau. Il s’agit simplement d’une formule permettant de cumuler les avantages de Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et Apple News+ (pour les pays supportés) à un tarif plus doux que si l’on y souscrit à la carte.

Trois formules pour répondre à tous les besoins

Apple One sera décliné sous trois formules distinctes. Conscient que tous ses clients ne sont pas intéressés par l’actualité, ou par les séries proposées sur Apple TV+, la Pomme leur permettra de choisir l’offre qui leur sied le mieux.

La première, Apple One Basic, sera proposée à 14,99€ et contiendra un abonnement à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud. Une deuxième formule, affichée à 19,99€, ajoutera 150 Go de stockage iCloud.

Enfin, et pour 29,99€ par mois, s'ajoutent News+, Fitness+ et 2 To de stockage iCloud. Malheureusement, cette formule est exclusive aux États-Unis, à l'Australie, au Royaume-Uni et au Canada.

Apple One sera lancé cet automne, et s'accompagnera d'un essai gratuit de 30 jours sans engagement afin de se faire une idée sur la pertinence de tel ou tel service.