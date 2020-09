Apple Watch 6 et Watch SE : tout ce qu'il faut savoir sur les nouvelles montres connectées

Même design, nouveaux coloris

On l’a dit : Apple ne réinvente pas la roue avec sa Watch 6. La montre connectée est attendue dans un design résolument identique à l’actuelle Watch 5, dans des diagonales de 40 et 44 mm. Pour marquer sa différence, ce nouveau modèle se déclinera toutefois dans de nouveaux coloris.

Apple annonce également que l'écran "Always On" de la Watch Series 6 est plus lumineux que jamais, et permet de consulter les informations importantes peu importe l'environnement dans lequel vous vous trouvez.