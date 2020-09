Apple lance Fitness+ : un nouveau service de coaching sportif dédié à l'Apple Watch

Quelques rumeurs avaient vendu la mèche avant l’événement de ce soir : Apple lancera cet automne un tout nouveau service intitulé Fitness+, spécifiquement conçu pour mettre à profit cette Apple Watch flambant neuve qui trône à votre poignet.

Tarifé 9,99$ par mois, ce service s’intègrera à l’application Fitness afin de vous proposer des cours de fitness adaptés. Malheureusement, le public européen devra ronger son frein en attendant un lancement sur le Vieux-Continent.

Apple nous fait suer

Arrivée comme la cerise sur le joli gâteau appelé Apple Watch Series 6, la présentation d’Apple Fitness+ s’est malheureusement conclue par une mauvaise nouvelle : le service ne sera disponible qu’aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Irlande et en Nouvelle-Zélande. Du moins, lors de sa première vague.

Pour le prix de 9,99$ par mois ou 79,99$ par an (ou en souscrivant à l’abonnement Apple One Premier), les futurs clients du service profiteront donc de cours de fitness regroupant de nombreuses disciplines. Cyclisme, tapis de course, rameur, renforcement musculaire, Yoga, danse et même méditation. Le tout, concocté par des professionnels et joliment mis en scène.