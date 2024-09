L’un des principaux atouts de cette montre connectée réside dans ses fonctionnalités de suivi santé. Elle est équipée de capteurs ECG (électrocardiogramme) et d’un capteur d’oxygène dans le sang, permettant de surveiller en temps réel le bien-être de l’utilisateur. De plus, des notifications d’arythmie cardiaque et d’apnée du sommeil offrent une prévention active pour les utilisateurs soucieux de leur santé. C’est un appareil de choix pour les sportifs, mais aussi pour ceux qui cherchent à surveiller de près leur état de forme au quotidien.

En termes de performances, le processeur SiP S10 garantit une fluidité accrue dans la navigation et l’exécution des applications. L’autonomie est un autre point fort de cette montre, puisqu’elle peut tenir jusqu’à 18 heures en utilisation classique, et jusqu’à 36 heures en mode économie d’énergie. (Lorsque l'on connait les capacités de batterie d'Apple c'est un vrai plus à souligner). La recharge rapide permet de retrouver 80 % de la batterie en seulement 30 minutes.

Ce modèle n'embarque pas de e-sim ; il vous faudra donc toujours avoir votre smartphone à proximité pour pouvoir profiter de tous les usages de votre montre.