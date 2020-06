WWDC 2020 : WatchOS 7 toujours plus soucieux de votre santé

Comme sur les autres systèmes d'exploitation d'Apple, Plans s'étoffe sur WatchOS avec l'ajout des trajets à vélo et enfin un vrai suivi GPS avec (presque) zéro latence, du moins on l'espère.

Vous pourrez aussi bientôt personnaliser votre Apple Watch avec beaucoup plus d'options et les partager avec vos proches, via l'App Store et même en ligne. Il n'y a aucun doute à avoir sur le fait que les 31 millions de possesseurs d'Apple Watch se donneront à cœur joie de pousser la customisation à ses limites dès la sortie de WatchOS 7 cet automne et dès la bêta publique dès juillet pour les plus impatients.