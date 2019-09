Apple Watch Series 5 : la montre connectée se dote d’un écran always-on

© Apple

L'Apple Watch profite d'un écran always-on

L'Apple Watch 5 dispose désormais d'un affichage constant. © Apple

Une boussole intégrée, et une Apple Watch de Série 3 plus abordable que jamais

Les principales nouveautés de l'Apple Watch 5. © Apple

... Du moins dans ses éditions les plus onéreuses. Pour le commun des mortels, la montre connectée de la firme de Cupertino n'affiche bien que de maigres progrès depuis le modèle de l'an dernier.C'est LA principale nouveauté de cette série 5. L'dispose désormais d'un écran toujours en éveil, susceptible de vous offrir vos notifications (et l'heure, accessoirement) en toute situation.Malgré cette fonctionnalité,. Pour ce faire, la Watch de série 5 permutera la fréquence d'affichage de son écran de 60 à 1 Hz seulement. De quoi économiser un bon paquet d'énergieLa montre embarque aussi le nouveau SoC Apple S5. Plus performant et économe en énergie, Apple ne s'est pourtant pas attardé sur le sujet lors de sa keynote. L'hôte préférant vanter combien sa montre connectée a changé la vie de certains de ses utilisateurs, notamment grâce à la fonctionnalité d'électrocardiogramme inaugurée l'an dernier.Bien entendu étanche (jusqu'à 50 mètres) et dotée de la puce sans-fil W3 (la même que l'Apple Watch Series 4), l'Un ajout bienvenu, et c'est un euphémisme, tant il permet de s'éloigner toujours un peu plus de son smartphone. Apple a également mis l'emphase sur son, qui est désormais disponible à l'international, sans que l'utilisateur ait besoin d'avoir son smartphone à portée de main... s'il a opté pour le modèle cellulaire, bien entendu.Parlant de modèle, l'Apple Watch 5 dans son itération GPS sera disponible autour du 23 septembre à partir de 449€. Sa déclinaison GPS+cellulaire se négociera autour de 549€. Enfin, et vous vous en doutiez probablement : les modèles en titane et en céramique ne se laisseront approcher qu'en l'échange de 849€ et 1 399€. Au minimum.Mais une nouvelle Apple Watch en chassant une autre, nous apprenions aussi ce soir que