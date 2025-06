La montre connectée d'Apple, l'Apple Watch, s'est développée ces dernières années sous la forme d'un appareil de plus en plus tourné vers la santé. Un statut symbolisé par une quête vieille de plusieurs années qu'est la création d'un capteur de glycémie - soit le taux de glucose dans le sang -, que l'on ne voyait jusqu'à récemment advenir qu'à long terme. Mais en fait, il pourrait être plus proche de nous qu'on ne le pensait.