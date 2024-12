Actuellement proposée avec des tailles allant de US5 à US 13 (soit de 15,6 à 22,3 mm de diamètre), la Galaxy Ring sera prochainement accessible aux plus gros doigts. En effet, Samsung va augmenter la taille de sa bague connectée pour lui permettre d'être compatible US14 et US15, soit des diamètres de 23 et 23,8 mm. Toutes deux afficheront un poids similaire de 3,2 grammes.