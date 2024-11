Selon un initié du forum coréen Naver, le géant sud-coréen envisageait de commercialiser la Galaxy Ring 2 un peu plus tôt que prévu. Là où la version précédente a été dévoilée en février pour une sortie en juillet dernier, la nouvelle itération devrait être présentée et commercialisée avec un peu d'avance, sans pour autant que les dates exactes ne soient encore communiquées.

Le même informateur affirme que le Galaxy Ring 2 bénéficiera de plusieurs améliorations. Tout d'abord, l'autonomie de la batterie serait significativement augmentée. De plus, de nouvelles fonctionnalités, au-delà du simple suivi de l'activité physique, devraient être intégrées. Enfin, les concepteurs ont travaillé sur un design encore plus fin et discret que la première génération, sans doute dans l'optique de rattraper leur retard face à l'Oura Ring 4 lancée le mois dernier.