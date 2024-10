Après trois années passées sans commercialiser de nouveau modèle de l'Oura Ring, l'entreprise Oura vient enfin de lever le voile autour de la quatrième génération de son anneau intelligent. Avant toute chose, nous pouvons remarquer que celui-ci est pourvu de capteurs bien plus discrets que par le passé. En effet, ces derniers sont désormais parfaitement encastrés dans l'anneau. En plus de lui conférer un design plus élégant (à présent intégralement en titane), cela permettra également d'éviter les frottements avec le doigt.

Plus compacts, les capteurs sont aussi plus intelligents que par le passé. La société affirme avoir amélioré leur précision et optimisé son algorithme Smart Sensing. Par conséquent, elle sera en mesure de fournir à ses utilisateurs des données plus précises relatives à leur santé cardiovasculaire, leur sommeil ou encore leurs activités sportives. On nous promet par ailleurs une autonomie améliorée capable de tenir la charge sur huit jours et pouvant se recharger entre 20 et 80 minutes.