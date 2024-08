souffre

il est temps d’interdire ces produits, et de donner des amendes et des peines de prisons aux patrons si ils contreviennent à ça !

Il faudrait imposé en plus de la réparabilité, le support logiciel et la vente de pièce détaché sur 10ans et au delà de donner le code, les brevets, et les drivers pour que chacun puisse continuer a maintenir le produit et imprimer des pieces en 3d grace aux brevets devenue libre.

Bien sur cela risque d’augmenté le cout, mais je pense que c’est bien, si demain un smartphone coute par exemple 2000€, ca éviterais que certains le change au bout de 1ans, ca forcerait la population à le garder longtemps.