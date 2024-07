Galaxy Ring : prix, prochain modèle… Les rumeurs vont bon train

Il y a plusieurs semaines de cela, on en apprenait un peu plus sur la future bague connectée de Samsung. Alors que celle-ci pourrait faire l'objet d'un abonnement mensuel aux États-Unis, on découvrait plus récemment comment le Galaxy Ring se rechargerait. À l'instar des écouteurs sans-fil, l'anneau connecté de la firme coréenne disposera d'un boîtier de recharge.

Si les premiers bruits de couloir laissaient entrevoir un prix avoisinant les 300/350 euros pour le Galaxy Ring, se positionnant alors sur une tranche de prix équivalente à celle de l'Oura Ring 3, de nouveaux éléments évoquent désormais un prix dépassant largement les 400 euros dans l'Hexagone.