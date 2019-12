Oura Ring : la santé vous passe la bague au doigt

Titane, avec ou sans diamants

L'idéal pour certains serait un bracelet invisible... Ou un objet que l'on ne pourrait pas identifier comme étant un traquer d'activité. Et c'est exactement ce qu'est Oura : une bague connectée bardée de capteurs.Depuis sa campagne de financement Kickstarter en 2015, Oura a considérablement évolué, notamment en termes de performances et de miniaturisation des composants. Au lieu de ressembler à une chevalière, Oura prend désormais l'apparence d'une bague traditionnelle. Elle est proposée en trois finitions, dont une incrustée de diamants. Faite en Titane et protégée par un revêtement anti-rayures, elle se paye aussi le luxe d'être étanche à 100 mètres.La bague se décline en plusieurs tailles. Si vous ne connaissez pas la vôtre, vous pouvez demander à recevoir un baguier gratuit afin de l'évaluer. Dans notre cas, cet envoi s'est avéré inutile puisque nous connaissions déjà notre taille et que la bague s'est révélée parfaitement ajustée, Oura respectant les standards de mesure internationaux.Oura embarque des capteurs destinés à mesurer l'évolution de vos constantes en fonction de votre activité. Le constructeur met l'accent sur la surveillance du sommeil et il faut reconnaître que le résultat est plutôt convaincant. L'application compagnon (iOS ou Android) recueille les données collectées par une connexion Bluetooth et les transmet au Cloud Oura afin de les analyser en profondeur.La mémoire Flash embarquée autorise la collecte de six semaines de données. Il est toutefois conseillé de la synchroniser quotidiennement afin d'obtenir des rapports pertinents. Ces rapports, justement, sont au nombre de trois : analyse du sommeil, disponibilité diurne et activité physique. L'application se montre très pédagogique sur l'interprétation des données, à condition toutefois de maîtriser la langue de Shakespeare, puisqu'elle n'est malheureusement pas traduite en français. Néanmoins, même sans parler anglais, les résultats restent tout à fait exploitables, présentés sous forme de graphiques.Selon le niveau d'activité physique, la batterie de la bague offre entre quatre et sept jours d'autonomie. Elle se recharge par induction, grâce au support fourni, en 80 minutes maximum.Nous avons bien entendu voulu évaluer le degré de fiabilité des informations fournies, notamment en ce qui concerne le sommeil. Nous avons donc porté la bague en parallèle de l'utilisation d'un équipement professionnel d'étude du sommeil, pendant une nuit. Force est de constater la pertinence des données de Oura, même si elles sont moins précises et détaillées que celles délivrées par le polysomnographe de qualité professionnelle.Les informations concernant l'activité physique sont également moins détaillées que celles fournies par une montre connectée comme l'Apple Watch par exemple, mais restent tout à fait pertinentes. L'activité physique est détectée automatiquement et prise en considération pour le calcul des calories brûlées. On pourra toutefois déclarer manuellement une session de sport non reconnue, ce qui arrive parfois (notamment en vélo).À notre connaissance, la Oura Ring est unique sur le marché. On trouve bien entendu d'autres bagues connectées, mais elles ne fournissent pas les mêmes services. C'est par exemple le cas de la Loop d'Amazon, dont la commercialisation devrait se faire en 2020 et qui privilégie le dialogue avec Alexa. De son côté, le français Icare Technologies prévoit de commercialiser Aeklys, anneau dont le design est signé Philippe Starck. Équipée d'une puce NFC, l'usage d'Aeklys doit cependant plutôt être envisagé comme celui d'un porte-cartes, d'une clé électronique ou d'une carte de transport puisqu'elle ne collecte aucune constante biologique.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !