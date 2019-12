QuietOn Sleep: une atténuation de bruits bienvenue

L'essentiel et rien d'autre

Les QuietOn Sleep ressemblent à des mini écouteurs intra-auriculaires dont auraient été retirées beaucoup de choses : pas de connexion sans fil, pas de drivers audio sophistiqués ou de touches de commandes. Ils n'embarquent en fait que quatre éléments : un microphone, un mini haut-parleur, une batterie ainsi qu'un peu d'électronique. Le tout est complété par des embouts en mousse à mémoire de forme de bonne qualité. Ce minimalisme bienvenu a en outre permis de réduire la taille des oreillettes. Ne dépassant pas du pavillon de l'oreille, elles peuvent être utilisées sans aucune gêne, et ce même si l'on dort sur le flanc.Par ailleurs, l'électronique des QuietOn Sleep est conçue pour annuler les bruits ambiants, mais pas n'importe comment : pensée pour que vous ne ratiez pas votre réveil, seules certaines fréquences audio bien précises sont ciblées par cette technologie. Ainsi pour les basses fréquences (de 50 à 300 Hz), qui regroupent par exemple le bruit d'un réacteur d'avion ou le ronflement d'un conjoint, l'atténuation peut atteindre -40 dB. Il en est de même, pour les hautes fréquences (3 000 - 10 000 Hz), à l'origine des sons stridents, tandis que les fréquences moyennes (300 - 3000 Hz) sont atténuées dans une moindre mesure (entre -20 et -30 dB) afin de laisser passer la voix humaine ou l'alarme d'un réveil.Vous l'aurez compris, les oreillettes QuietOn Sleep ne sont pas destinées à procurer une isolation totale, mais à atténuer les bruits gênants. Si votre moitié parle pendant son sommeil, QuietOn ne pourra pas faire grand-chose pour vous. En revanche, si la parole se transforme en ronflements, le dispositif devient bénéfique.Pour être le plus adaptable possible, les QuietOn sont livrées avec trois tailles d'embouts : on prendra soin de les tester afin d'obtenir une isolation passive ainsi qu'un confort d'utilisation optimal. Chaque bouchon embarque un minuscule bouton-poussoir activant le mode «» qui transmet l'intégralité du son extérieur, et cette fonction qui autorise la perception claire ce qui se passe autour de soi est appréciable. On regrette en revanche l'absence d'une jauge indiquant le niveau de la batterie. Cette dernière procure en théorie une autonomie d'une vingtaine d'heures.La charge des QuietOn Sleep s'effectue à l'aide d'un étui passif (ne contenant pas de batterie) que l'on branche à un chargeur par l'entremise d'un câble micro USB fourni. Pour mettre les bouchons hors tension, il suffit de les sortir de l'étui puis de les positionner dans les conduits auditifs.Et en pratique, cela donne quoi ? En avion, les QuietOn Sleep s'avèrent très satisfaisants en tant qu'atténuateur du bruit de fond. Même chose dans un lit où sévit un ronfleur invétéré. Dans les deux cas, si des bruits restent perceptibles, ils ne nous ont plus empêchés de passer une nuit réparatrice. Dans les transports en commun parisiens, le bruit de fond est correctement atténué, tout comme dans un open-space, où les sons du clavier mécanique d'un voisin de bureau ont été suffisamment atténués pour les rendre supportables.À l'issue de nos tests, nous ne pouvons que recommander les QuietOn Sleep. Il ne faut toutefois pas perdre de vue le fait que ces bouchons sont conçus pour atténuer les bruits gênants et non pas pour isoler totalement l'utilisateur des bruits externes !À notre connaissance, les QuietOn Sleep sont uniques sur le marché, du moins pour le grand public. Bose a tenté il y a deux ans de commercialiser des «» Sleepbuds, mais les a retirés de la vente à cause de problèmes de batteries. Conçus différemment des QuietOn Sleep, ils émettaient un bruit blanc ou des sons apaisants censés couvrir les bruits gênants.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !