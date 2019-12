Creative Pebble V2: les enceintes à prix plancher

USB-C et jack audio

Un son un peu trop sec par défaut

Comme son nom le laisse supposer, les Pebble V2 succèdent aux Pebble « tout court » avec la volonté d'améliorer le concept initial. Si amélioration il y a, la différence n'est pas visible au niveau du design et l'on retrouve la forme sphérique épurée des premiers haut-parleurs de la gamme, déclinée en noir et en blanc. Creative semble toutefois avoir entendu les remarques des utilisateurs et a légèrement allongé le câble reliant les deux enceintes. Pas de beaucoup néanmoins, puisqu'il passe de 1,20 mètre à 1,35 mètre, mais cette longueur est suffisante pour les installer plus confortablement sur un bureau, autour d'un moniteur de grande taille. Autre amélioration notoire, la puissance du kit passe de 4,4 watts à 8 watts RMS (16 Watts RMS maxi en pic).Si le câble d'alimentation est désormais équipé d'un connecteur USB-C, Creative a tout de même eu la bonne idée de fournir un convertisseur vers USB-A. Le cordon USB ne sert ici qu'à alimenter électriquement les enceintes, le signal audio transitant par un traditionnel jack audio 3,5 mm. Pourquoi ne pas avoir profité de cette nouvelle version pour faire transiter l'audio par l'USB ? Sûrement pour des questions de coût, l'intégration d'un DAC faisant grimper l'addition.On trouve sous l'enceinte droite un interrupteur permettant d'augmenter le gain, à condition que l'alimentation électrique soit supérieure ou égale à 10 Watts. Il ne servira cependant qu'en cas de connexion en USB-A, l'activation de la fonction étant automatique lorsque les Pebble V2 sont connectées en USB-C.Afin d'optimiser la restitution sonore, Creative a choisi de laisser les haut-parleurs surélevés et inclinés à 45°, permettant ainsi «», comme expliqué dans ses documents. Dans les faits, cette petite astuce de conception fait des merveilles, si tant est que l'on prenne soin d'orienter correctement les enceintes vers l'utilisateur. Dans ce cas, la spatialisation de la scène prend une ampleur agréable.Et la qualité sonore, dans tout cela ? Elle est plutôt bonne compte tenu du prix plancher des Pebble V2. Le son produit est clair et ne souffre pas de distorsion gênante à haut volume. On note toutefois une reproduction trop envahissante des aigus, les bas médiums restant à un niveau très correct. On regrette en revanche le manque d'ampleur flagrant des basses, notamment lors de l'écoute de musiques contemporaines et de rock. Il faudra donc faire avec un son un peu trop sec à mon goût, à moins d'utiliser l'égaliseur de l'ordinateur (ou un utilitaire équivalent) afin d'améliorer les choses.Tout cela n'est cependant guère étonnant au regard du volume réduit des enceintes et de l'absence (assumée) de caisson de basses. Mais peut-on en demander beaucoup plus à une paire d'enceintes vendue une vingtaine d'euros seulement ?Les kits d'enceintes 2.0 d'entrée de gamme alimentées en USB sont légion sur le marché : vous avez donc l'embarras du choix ! Les Xilo de Trust, vendues à un prix similaire, sont esthétiquement moins réussies que les Pebble V2, mais fournissent un service équivalent.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !