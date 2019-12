Moshi Captus : un sac à dos solide, pratique et élégant

NFC en sécurité

Cette marque, connue des amateurs de beaux objets, s'est donné comme objectif d'apporter de l'élégance aux utilisateurs de nouvelles technologies. Il propose pour cela toute une gamme de produits assez vastes. Elle va ainsi des coques pour smartphones aux sacs de voyage en passant par des casques/écouteurs audio et les accessoires de charge. Parmi les dernières créations, nous avons eu un véritable coup de foudre pour Captus, le sac à dos rde la marque. D'une contenance maxi de 45 litres, il dispose d'un compartiment principal dont la partie supérieure se déroule afin de donner accès à tout l'espace de stockage. On y accède classiquement par le haut, ou plus commodément grâce aux deux zippers logés de part et d'autre de la face avant.Un compartiment secondaire logé à la base du sac peut recevoir des affaires que l'on ne souhaite pas mélanger avec les autres (chaussures, tours de maquillage, etc.) Deux poches latérales, une ouverte, l'autre fermée par un zip, peuvent recevoir une bouteille d'eau, un parapluie (l'intérieur est étanche) ainsi qu'un objet de taille moyenne (un portefeuille, par exemple). Enfin, la face arrière donne accès à un compartiment molletonné pouvant en théorie recevoir un notebook 15''. En pratique, nous y avons logé sans aucun problème notre MacBook Pro 16''.La sécurité n'est pas en reste : deux pochettes logées sur les faces ventrale et dorsale disposent de fermetures dissimulées qui compliqueront notablement la tâche des pickpockets. Précisons au passage que la pochette dorsale est équipée d'un revêtement de blocage RFID afin de protéger les cartes de crédit et autres badges NFC.Le charme discret de Captus est-il véritablement adapté aux déplacements quotidiens ? Oui, sans aucun doute possible. Qu'il s'agisse de trajets urbains ou de séjours courts (48 à 72 heures), il vous secondera sans faiblesse. Nous l'avons constaté en le promenant pendant plus d'un mois dans quatre pays européens, mais aussi lors de nos déplacements quotidiens. Fait en un tissu imperméabilisé, il n'a pas jamais pris l'eau. Ses coutures parfaitement réalisées et très résistantes ont encaissé sans broncher la dizaine de kg que nous lui avons imposés lors de nos déplacements.On trouve de nombreux sacs à dossur le marché. Mais peu résisteront vraiment à une utilisation quotidienne intensive ainsi qu'à des déplacements internationaux. Si l'on est prêt à y mettre le prix, on ne peut que conseiller le London Roll Top de la gamme Alpha Bravo de Tumi. Ce fabricant américain très réputé auprès des voyageursCette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres . Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !