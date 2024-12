La GO 3S est disponible en deux versions de 64 Go (379 euros) ou 128 Go (389 euros), non extensibles. Elle coûte donc 50 euros de moins que la GO 3, mais elle est plus performante. Si vous possédez déjà la GO 3, l’achat du module d’enregistrement seul vous reviendra à 239 euros pour la version 64 GO et 269 euros en 128 Go.