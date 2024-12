Comme le temps passe… Cela fait six ans que Clubic vous propose un calendrier de l'avent pas vraiment comme les autres. Nous avons sélectionné pour vous des produits originaux, innovants ou pas toujours très connus. Si certains sont insolites et onéreux, d'autres ont un prix nettement plus abordable tout en restant originaux. Bref, il y a de quoi satisfaire tout le monde.

Tous les produits que nous vous présentons sont passés entre nos mains. Et quand on dit tous, c'est vraiment le cas… même pour ceux qui bénéficient d'un sponsoring. Si nous vous les conseillons, c'est parce que nous les avons aimés.

Et pour plus d'idées cadeaux insolites, nous vous rappelons que les calendriers de l'avent 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 sont toujours en ligne !