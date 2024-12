Kriz4liD

Oui ! Désolé pour les fautes.

Comme tu le dis , il est possible de faire tout ce qu on veut sans l abonnement.

MAIS !

Il est obligatoire de saisir le login et le passe avant d ouvrir l app. Sans connexion internet tu ne pourrais pas utiliser le cricut car il est attaché à ton compte cricut.

il manque trop d outils dans leur application qui n’ est autre qu un chrome avec des pages qui tournent derriĂšre. Et les performances ! C’est inutilisable quand tu as un vieux PC ( oui, je souhaiterais recycler un vieux pc pour l utiliser avec le cricut mais c etait tellement dĂ©sagrĂ©able a utiliser)

il faut vraiment jongler avec un outil d Ă©dition d image et l’outil cricut, sinon tu ne rĂ©ussira jamais a tout faire sur la cricut.

l application t encourage a prendre l abonnement car certaines options trÚs utiles restent verrouillées , l option qui fait le plus défaut et celle qui permet d un coup de sélectionner une couleur pour la retirer de la coupe quand tu importes une image.

La machine en elle mĂȘme est correcte , finition au top et trĂšs facile a utiliser. Mais perso je lui prĂ©fĂšre la cameo 4 , l outil d Ă©dition de la camĂ©o ecrase celui de cricut, pas de compte attachĂ© , full offline et « plus » natif , et fonctionne sur des pc plus light.

La caméo est en plus deux fois moins cher !