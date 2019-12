GiiKER Super Cube i3SE : le Rubik’s Cube en version connectée !

Modes de jeux

Ce qui l'est moins, en revanche, est la manière de le résoudre. Des mathématiciens prestigieux, des geeks (nettement moins prestigieux) ou des amateurs de casse-têtes ont concocté des méthodes de résolution plus ou moins complexes. Pendant longtemps, elles ont fait l'objet de publications ou se sont échangées sous le manteau dans les cours de récré des lycées.Tout cela appartient désormais au passé depuis l'apparition des cubes Giiker. Cettechinoise a concocté un clone du Rubik's Cube pas vraiment comme les autres. Bardé d'électronique et de capteurs, il embarque aussi une connexion Bluetooth afin de communiquer avec un smartphone. Une app dédiée, disponible pour iOS et Android, récupère en temps réel son état et peut vous aider à résoudre le casse-tête le plus simplement du monde.Rien que pour cette fonction de résolution, le Super Cube vaut largement le coup et fera un cadeau original. Toutefois, ses concepteurs ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et proposent différentes activités.Le mode tournoi permet de se mesurer à d'autres joueurs au travers d'Internet. Plutôt bien foutu, il conviendra surtout aux amateurs de compétitions, un mécanisme de points et de classement permettant de se faire une idée de son niveau.On pourra aussi s'amuser en solo en utilisant l'un des quatre jeux proposés.Nous devons confesser un faible pouroù il faut de reproduire les motifs affichés à l'écran sur le Super Cube. On apprécie égalementqui propose de collecter des pièces virtuelles afin d'accéder au niveau supérieur. De son côté,s'apparente plus à un exercice de dextérité qui vous permettra d'apprendre à manipuler le Super Cube avec célérité. Enfin, on aimerait bien vous présenter Mémoire de Couleur, mais nous devons avouer que nous n'avons pas compris son fonctionnement...Super Cube tire son alimentation électrique d'une batterie intégrée que l'on recharge à l'aide d'une sorte de faux casque audio auquel on connecte un câble micro USB. Selon les revendeurs, celui-ci est parfois fourni... mais pas tout le temps ! Selon la fréquence d'utilisation, la batterie dure entre 7 jours et un mois.Jusqu'à la mi-novembre, se procurer un Super Cube n'était pas chose aisée, le produit devant être commandé directement en Chine (ce qui ne facilitait pas le SAV en cas de problème). Si l'achat reste possible par ce moyen (comptez alors entre deux et trois semaines entre la commande et la livraison), nous avons eu la surprise d'apprendre que l'éditeur de jeux Koch Media importait désormais officiellement le Super Cube en Europe. Certes, il revient alors plus cher que sur Aliexpress, mais il est couvert par une garantie locale et disponible bien plus rapidement !Depuis peu, Super Cube n'est plus seul sur le marché. Il faut désormais compter avec Go Cube, plus sophistiqué (il dispose d'un mécanisme d'éclairage et de capteurs de position spatiale) mais aussi plus cher.GoCube a connu un joli succès lors des campagnes Kickstarter et Indiegogo ayant permis de le financer. L'application compagnon est nettement plus sophistiquée que celle de Giiker. Outre les modes jeux et tournois, elle propose l'apprentissage d'une méthode de résolution. Il faudra toutefois maîtriser un tant soit peu l'anglais pour l'utiliser, l'application n'étant pas traduite.GoCube n'est actuellement pas commercialisé en France. Il faudra passer par Amazon US afin de l'acquérir, ce qui fait monter son prix d'une vingtaine d'euros.Enfin, on attend avec impatience la commercialisation du, version complètement automatique du casse-tête capable de se résoudre tout seul. Conçu par un chercheur japonais courant 2018, il reste pour l'instant à l'état de prototype.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres. Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !