Polaroid Lab : la revanche de l’analogique sur le numérique !

Le principe de fonctionnement du Lab est très simple. Il se présente sous la forme d'une sorte de minitour en plastique de bonne qualité. Sa partie supérieure est surmontée d'un plateau sur lequel on posera le smartphone, écran vers le bas. À la base du Lab se trouve un compartiment où l'on insère une cassette de film instantané Polaroid. Ajoutez à cela un connecteur Micro USB pour charger la batterie interne, une touche de mise sous tension, un déclencheur ainsi qu'un voyant lumineux et vous aurez fait le tour de la chose.Le Lab se pilote depuis l'application Polaroid, à installer sur un smartphone Android ou iOS. Celle-ci permet essentiellement de sélectionner une image puis de gérer son transfert vers sur le film instantané. La manœuvre a été simplifiée à l'extrême : pas besoin d'établir une connexion sans fil, tout passe par l'écran tactile. Une fois l'image affichée, il suffit de positionner le smartphone sur le support du Lab en ayant pris soin de désactiver les éventuelles corrections de couleurs (filtre anti-lumière bleue, TrueTone sur iPhone, etc). Pas la peine de se soucier de l'intensité lumineuse de l'écran : tout est géré automatiquement par l'application.Un mécanisme ingénieux composé de deux picots en caoutchouc et d'une cellule photoélectrique détecte alors l'écran et vérifie que sa luminosité est OK. Lorsque le signal sonore retentit, vous n'aurez qu'à presser le déclencheur. Deux secondes plus tard, le film est éjecté. Il faudra alors laisser la face sensible à l'abri de la lumière pendant une dizaine de minutes afin que l'image apparaisse.Vous aurez alors en votre possession une version à l'aspect très vintage de votre belle image numérique. Ne vous attendez donc pas à un respect méticuleux de la colorimétrie d'origine : vous seriez déçus. Mais le résultat a son charme, tant en couleur qu'en monochrome. Bien sûr, la qualité du tirage produit dépend beaucoup de celle de l'écran.Nous avons effectué nos tests avec des smartphones haut de gamme équipés d'écran OLED sans rencontrer de problème insurmontable. Même constat dès que l'on passe sur un produit moins qualitatif équipé d'une dalle LCD. Dans de rares cas (photos sombres ou surexposées), le Lab refuse de lancer le processus d'exposition et le signale en faisant clignoter le voyant arc-en-ciel. Afin d'y remédier, il nous a fallu ajuster les paramètres de luminosité et/ou de gestion des couleurs disponibles dans l'application afin de régler le problème.Les talents du Lab ne se limitent pas à la production de tirages classiques. L'application peut ainsi gérer des impressions de type collage en découpant l'image d'origine en 2, 3, 4, 6 ou même 9 sections, chacune étant alors transférée sur un film. L'opération est gérée par un assistant qui guide l'utilisateur pas à pas dans ce processus. Autre fonction amusante, la numérisation des images une fois transférées sur film. Cette sorte de retour à l'envoyeur s'effectue à l'aide de l'appareil photo du smartphone, la perspective étant automatiquement redressée par l'application.Le Lab de Polaroid est disponible au prix de 129 € . Officiellement, le pack de 8 tirages indispensable à son fonctionnement est vendu par Polaroid Originals 15,99 € (couleur ou monochrome). Vous trouvez cela cher ? Ça l'est. Mais c'est le prix à payer pour l'instant afin de pouvoir transférer ses froides photos numériques sur un support nettement plus chaleureux et vidange.Il est toutefois possible de trouver des packs de films un moins cher chez des vendeurs tiers, à l'instar de ce que propose Amazon (25,99 € pour 2 packs de 8 tirages)Le Lab n'est pas le seul dispositif assurant le transfert d'images sur film instantané. Nettement plus rustique, mais aussi bien moins cher, Kiipix utilise les films instantanés Instax Mini de Fujifilm. Ici pas d'application ni de cellule photoélectrique pour vous aider : il faudra tout faire à l'instinct.Fujifilm propose de son côté les Instax Share SP-3 et Instax Link aux prix respectifs de 199 € et 119 €. Tous deux communiquent sans fil avec le smartphone, et transfèrent sur le film instantané l'image à l'aide d'une barrette de diodes laser. Le Share SP-3 produit des tirages carrés (film Instax Square), tandis que le Link utilise le film au format carte de crédit Instax Mini.Cette année, Clubic vous a concocté un calendrier de l'Avent pas vraiment comme les autres. Vous y trouverez des produits originaux et pas toujours très connus, mais qui devraient satisfaire le geek qui sommeille en vous ! Tous sont passés entre nos mains et si nous vous les conseillons c'est que nous les avons aimés !