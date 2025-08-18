Tineco élargit sa gamme d’aspirateurs avec deux modèles dotés de technologies avancées pour faciliter le nettoyage domestique. Le Pure One S70 et le S50 Pro se distinguent par des fonctionnalités adaptées à des usages variés, disponibles en France.
Tineco annonce le lancement de sa nouvelle gamme Pure One Série S, composée de deux aspirateurs sans fil : le Pure One S70 et le Pure One S50 Pro. Ces appareils intègrent des systèmes de détection et d’adaptation automatisés, conçus pour optimiser l’efficacité du nettoyage selon les besoins des utilisateurs.
Pure One S70 : un aspirateur haut de gamme
Le Pure One S70 se veut être la nouvelle référence de l'aspirateur high-tech. Il est équipé d’un système de détection baptisé 3DSense Pro. Celui-ci combine trois technologies :
- DustSense : qui ajuste la puissance d’aspiration en fonction de la quantité de poussière détectée
- EdgeSense : qui cible spécifiquement les saletés situées dans les angles et le long des plinthes
- LightSense : qui éclaire le sol sur 150° pour repérer les particules fines (jusqu’à 0,02 mm)
Avec une puissance de 200 AW et une autonomie de 95 minutes selon le fabricant, le S70 propose également un tube pliable à 180° pour faciliter l’accès aux zones difficiles. L'appareil intègre aussi un écran 3D indiquant en temps réel le niveau de saleté. Son système ClogLess limite quant à lui les risques de bouchage, et son bac à poussière se vide en un geste.
Pure One S50 Pro : un modèle polyvalent pour un usage quotidien
Digne successeur du Pure One A50S, le Pure One S50 Pro mise tout sur la praticité, avec une autonomie de 50 minutes. Il dispose également de la technologie iLoop qui module automatiquement la puissance d’aspiration en fonction du volume de saletés à aspirer.
Il dispose d’une filtration en quatre étapes, d’un écran LED et d’accessoires adaptés à différents types de sols et de pièces.
Prix et disponibilité
Les deux modèles sont disponibles depuis le 14 août 2025 sur Amazon et sur le site officiel de Tineco :
- Pure One S70 : 499€
- Pure One S50 Pro : 399€