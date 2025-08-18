Avec une puissance de 200 AW et une autonomie de 95 minutes selon le fabricant, le S70 propose également un tube pliable à 180° pour faciliter l’accès aux zones difficiles. L'appareil intègre aussi un écran 3D indiquant en temps réel le niveau de saleté. Son système ClogLess limite quant à lui les risques de bouchage, et son bac à poussière se vide en un geste.