Le Tineco Floor One S9 Artist offre une puissance de 22 000 Pa, qui lui permet de récupérer l'ensemble des déchets sur le sol. Il s'adresse d'ailleurs aux propriétaires d'animaux de compagnie et peut ramasser sans difficultés les poils sur le carrelage ou le parquet.

Pour le lavage des sols, le Tineco compte sur sa brosse motorisée et une solution de nettoyage fournie dans le packaging pour retirer les traces au sol. Le Tineco Floor One S9 Artist est à l'aise dans les situations les plus difficiles. Nous l'avons soumis à différentes tâches sèches et humides, et jamais il n'a fait défaut pour redonner son éclat à notre carrelage.

Le Floor One S9 Artist de Tineco est enfin un appareil fort bien conçu, avec sa LED en façade pour indiquer le niveau de saleté du sol, et une fabrication ingénieuse pour le remplissage ou le vidage des réservoirs.

Tout n'est pas parfait, avec une autonomie qu'on aurait aimé un peu plus haute et un prix très élevé qui destine l'aspirateur laveur à une clientèle aisée et/ou désireuse d'obtenir une solution premium pour l'entretien des sols, mais pour le reste, le Tineco Floor One S9 Artist est notre coup de coeur de ce premier semestre.