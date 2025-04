C'est la principale nouveauté de ce Deebot T80 OMNI, et celle sur laquelle Ecovacs communique le plus. L'aspirateur robot s’appuie sur la technologie OZMO ROLLER, une serpillière rotative capable de se laver en temps réel. Grâce à un racloir intégré et des buses de rinçage, la brosse reste propre pendant toute la session, ce qui permet au robot d’intervenir sans repasser plusieurs fois. La pression exercée au sol, 16 fois plus élevée que sur les modèles classiques selon la marque, renforce l’efficacité du nettoyage sur les taches incrustées ou liquides séchés. La brosse rouleau est aussi extensible pour atteindre le long des murs et sous les meubles.