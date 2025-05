Ecovacs n'a de cesse de proposer de nouveaux aspirateurs robot toujours plus évolués. Le constructeur avait introduit récemment deux nouveautés, avec la technologie BLAST qui améliore le débit d'air produit par le système d'aspiration, et OZMO ROLLER, soit une brosse en forme de rouleau, comme sur un aspirateur laveur, à la place des serpillères pour un nettoyage plus efficace des sols durs. Le DEEBOT X9 Pro OMNI vient prendre la suite du modèle DEEBOT X8 Pro OMNI est le premier modèle à combiner ses deux technologies en un seul appareil pour un lavage plus profond et précis des surfaces. On fait le tour du propriétaire.