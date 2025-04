Le T80 OMNI se distingue aussi du X8 OMNI par son système ZeroTangle 3.0, qui empêche efficacement les cheveux et poils de s’emmêler dans les brosses, réduisant ainsi les besoins de maintenance.​ La brosse latérale est conçue avec un motif en spirale et des dents orientées vers l’intérieur, à pointe unique et disposées en double cluster. Cette configuration vise à limiter l’accumulation de poils et de cheveux tout en assurant un nettoyage efficace avec une puissance de 18 000 Pa, soit une valeur importante qui promet une excellente récupération des poussières et des poils sur les sols durs (carrelage, parquet), sur les moquettes et les tapis. Du côté de la brosse principale, l’agencement en V à 45° combiné à une structure en spirale et à un peigne intégré permet un fonctionnement plus fluide, réduisant les risques de blocage.

Il intègre des fonctionnalités avancées telles que l’assistant vocal YIKO-GPT, pour discuter avec votre robot aspirateur et le contrôler à la voix de manière naturelle, et une fonction caméra de surveillance.

Un dernier point concernant l'autonomie : Ecovacs indique avec ce modèle une durée de nettoyage maximale dépassant les 240 minutes. Évidemment, cette valeur est possible en activant le mode de puissance Eco, et en réduisant la puissance du moteur. On peut néanmoins tabler sur une autonomie suffisante pour le nettoyage de toutes les pièces sur une seule charge, même dans les maisons les plus spacieuses.