Avec le DEEBOT X9 PRO OMNI, Ecovacs renouvelle son offre d'aspirateurs robot premium en proposant un nouveau modèle plus autonome et plus polyvalent que jamais. Ce modèle introduit plusieurs améliorations techniques notables : un moteur d’aspiration plus puissant, une nouvelle technologie de lavage à rouleau en temps réel, un système de levage adaptatif et des outils de détection d’obstacles plus précis. Le X9 Pro OMNI vise à réduire au minimum les interventions et vous propose un nettoyage complet de la maison entièrement automatisé, du démarrage à l'entretien, pour que vous puissiez consacrer votre temps libre à d'autres activités.

Jusqu’au 21 mai 2025, le DEEBOT X9 Pro OMNI est proposé au tarif promotionnel de 1 299 € au lieu de 1 499 € chez Amazon et Boulanger. Une offre de lancement exceptionnelle qui pourrait intéresser les familles à la recherche d'un aspirateur robot tout-terrain et équipé des dernières technologies pour un lavage des plus précis des sols durs, tapis et moquettes.