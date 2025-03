Plus besoin de perdre chaque semaine de trop longues heures à nettoyer chaque pièce de la maison lorsque l'on possède un aspirateur robot. L'appareil sait se débrouiller tout seul, pour aller ramasser la poussière dans chacune des pièces de son logement. Aujourd'hui, attardons nous un instant sur sur le X5 OMNI de la marque Ecovacs. Ce modèle est bien plus qu'un aspirateur robot, mais une station de nettoyage qui récupère les déchets sur le carrelage, les tapis ou les moquettes, nettoie les traces sur les sols durs, et sait même se nettoyer tout seul grâce à sa station d'accueil et d'entretien. Un petit concentré de technologie au service de votre qualité de vie dans la maison.

A l'occasion des Ventes Flash Amazon, cet aspirateur profite d'une promotion à ne surtout pas manquer. En effet, avec une remise de 42%, le X5 OMNI s'affiche à seulement 649€ au lieu de 1099€.