Ecovacs est l'un des trois constructeurs majeurs qui règnent sans partage dans l'univers des robots aspirateurs. La marque vient tout juste de renouveler ses différentes gammes d'aspirateurs robot et vous propose, à l'occasion du printemps, de découvrir ces appareils de haute technologie au meilleur prix. Si vous souhaitez vous délivrer du ménage quotidien et laisser cette charge à un appareil qui passera dans chacune de vos pièces à vivre pour les débarrasser des poussières, des miettes ou encore des poils de chien et de chat, vous êtes au bon endroit. Ecovacs vous propose également de découvrir son dernier laveur de vitres, pour redonner de la clarté à votre intérieur et retirer sans efforts les traces qui s'accumulent sur vos fenêtres.