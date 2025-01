Le système d'aspiration et de récupération des déchets bénéficie d'un système anti-enchevêtrement à double conception. Un racloir en forme de peigne se charge de capturer les cheveux afin d'éviter qu'ils ne s'accumulent dans le corps de l'appareil. Le deuxième racloir est consacré au traitement de l'eau sale et aux poils qui pourraient s'y trouver. Une brosse à rouleau, plus classique, se charge enfin de la diffusion de l'eau claire et de l'élimination des traces.