Les aspirateurs robots et aspirateurs laveurs sont devenus indispensables pour bon nombre de foyers, et ont facilité le ménage de la maison, soit en l'automatisant complètement, soit en proposant une solution tout-en-un et rapide pour retirer poussières et taches sur les sols.

Roborock, acteur majeur du marché, a étoffé son offre ces derniers mois avec deux modèles distincts et complémentaires : l'aspirateur robot Qrevo MaxV, axé sur la technologie de pointe et la polyvalence extrême, et le Roborock F25, qui fait partie de la dernière série d'aspirateurs laveurs de la marque orienté simplicité et efficacité pour nettoyer le carrelage et les parquets efficacement et rapidement.

À l’occasion des soldes et jusqu'au 11 juillet, les deux produits bénéficient de réductions conséquentes : le Qrevo MaxV passe de 999 € à 699 €, tandis que le Roborock F25 descend de 399 € à 329 €.