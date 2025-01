Plusieurs modèles composent la gamme Roborock F25, mais seuls deux modèles seront disponibles en France, à savoir les Roborock F25 et F25 ACE.

Les deux aspirateurs laveurs partagent un même moteur, possédant une puissance de 20 000 Pa pour ramasser les plus petits déchets, ainsi que les poils ou encore les cheveux. Pour éviter l'emmêlement de ces derniers, la brosse est munie d'un système de lame qui vient couper poils et cheveux lors de l'aspiration, et facilitant ainsi leur évacuation dans le réservoir d'eau sale, d'une capacité de 720 mL. Roborock propose en outre un rouleau motorisé avec une récupération des déchets à 1 cm afin d'atteindre le long des murs et les coins plus précisément.

Les deux aspirateurs laveurs bénéficient enfin d'un design plat, avec une épaisseur de 12,5 cm, et d'un angle d'utilisation de 180° pour être positionnés à plat et passer plus facilement sous les meubles. Ses roues motorisées permettent aussi un déplacement plus facile sur le sol de la maison. L'autonomie est enfin annoncée à 60 minutes en mode Eco, une valeur somme toute très classique dans le secteur.