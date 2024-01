CES 2024 : Roborock présente de nouveaux aspirateurs robot toujours plus performants

Le Roborock S8 MaxV Ultra intègre aussi une caméra qui servira à la détection avancée des objets sur le sol, mais permettra aussi de réaliser des appels vidéo. Ce modèle est en outre compatible avec le standard domotique Matter, et intègre un assistant vocal, qu'il sera possible d'appeler via la commande vocale « Hello Rocky ».

Les bases de chargement RockDock Ultra sont équipées de réservoirs pour l'eau propre et l'eau sale, et offrent le lavage des serpillères avec de l'eau chauffée à 60°C. Une version plus compacte de la station de lavage sera par ailleurs proposée aux consommateurs. Cette dernière se branche directement sur l'arrivée d'eau de la maison pour un entretien encore plus simple.

Ces deux modèles seront disponibles dès les mois d'avril. Les prix annoncés aux États-Unis sont de 1 599 dollars pour le Roborock S8 Max Ultra, et de 1 799 dollars pour le S8 MaxV Ultra.