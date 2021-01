CES 2021 : Roborock présente le S7, son dernier aspirateur robot à vibration sonique

La principale innovation du Roborock S7 concerne le lavage humide des sols. L'aspirateur intègre en effet un nouveau système de vibrations soniques permettant au robot de retirer plus efficacement les différentes traces sur le sol.

L'intensité du nettoyage est paramétrable dans l'application mobile, avec une vitesse de rotation comprise entre 1 650 et 3 000 tours par minute. Le logiciel a également été mis à jour afin de passer deux fois sur chaque zone, pour nettoyer en profondeur les tâches les plus incrustées. Après utilisation il est possible de laver la serpillère en machine.