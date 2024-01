CES 2024 : Roborock annonce sa gamme Flexi, pour laver et aspirer sous les meubles

Vous l'aurez compris, les Flexi Pro et Lite permettent à la fois d'aspirer, mais aussi de laver le sol. Pour le premier point, les deux modèles proposent une puissance d'aspiration de 17 000 Pa avec un ajustement automatique en fonction du sol et de ses saletés détectées. Côté brosse de lavage, le modèle Pro s'autonettoie à l'eau chaude en 30 minutes et à 60°C, contre de l'air chaud pendant 60 minutes et à 50°C pour le modèle Lite.

Pour le reste des différences entre ces deux aspirateurs, il faudra compter sur quelques éléments en plus pour le modèle Pro, à savoir batterie plus performante (50 minutes maximum contre 40 pour le Lite), un réservoir lui aussi plus important (730 ml d'eau propre et 450 ml d'eau sale contre 620 ml d'eau propre et 400 ml d'eau sale), une lampe intégrée pour mieux repérer les saletés, des roues adaptatives qui permettent de pousser et tirer plus facilement l'aspirateur ainsi qu'une compatibilité avec une application connectée. Cette dernière permet de régler la puissance d'aspiration, la température de l'eau ou encore la programmation de l'autonettoyage.