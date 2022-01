CES 2022 : Roborock dévoile sa nouvelle gamme d'aspirateurs robots S7 MaxV

Le système d'intelligence artificielle et de reconnaissance des objets, nommé ReactiveAI, fait aussi son retour dans une édition 2.0, qui embarque une caméra RGB et un scan 3D par lumière structurée. Cette technologie est censée davantage faciliter le contournement des objets qui se trouvent sur la route du S7 MaxV Ultra, et ce, quel que soit le niveau de luminosité de la ou des pièces.

En 2021, ce système était, pour nous autres consommateurs, encore en plein développement. Les progrès devraient être certains en 2022, avec une reconnaissance et un positionnement des meubles dans l'application qui promettent d'être bluffants, à charge d'un test grandeur nature pour s'en assurer, évidemment. Roborock ajoute que l'aspirateur est capable d'identifier les différentes pièces de la maison. Il peut ainsi recommander le mode de nettoyage adapté, de même que la puissance d'aspiration et l'intensité du frottement, selon la spécificité du sol. Navigation LiDAR et cartographie 3D sont au menu.