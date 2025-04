Parmi ces deux nouveaux produits, le modèle Omni E28 propose une fonctionnalité unique sur le marché : un nettoyeur en profondeur portable et amovible intégré directement au robot. Grâce au système FlexiOne, il peut être extrait facilement de la station de charge et d'entretien pour se transformer en nettoyeur manuel portatif, utilisable sur les escaliers, les canapés, les tapis ou d’autres surfaces difficiles à nettoyer avec un aspirateur traditionnel. Un tube flexible et un adaptateur sont fournis pour traiter ces surfaces rapidement.