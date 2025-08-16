Au commencement est le calcul brut. Pour anticiper les caprices de l’océan, les chercheurs ont d'abord soumis El Capitan à un exercice de titan : la résolution d'un problème bayésien d'un milliard de paramètres. Cette phase, menée hors-ligne, a permis de créer une gigantesque bibliothèque de scénarios sismiques. Chaque scénario possible, de la plus petite faille à la rupture cataclysmique, y est associé à une signature de pression unique, telle qu'elle serait mesurée par des capteurs au fond de l'eau.

Une fois ce travail herculéen de modélisation achevé, la prédiction en temps réel change radicalement d'échelle. Plus besoin de mobiliser un monstre comme El Capitan. Quelques GPU grand public, installés dans un centre d'alerte régional, suffisent pour consulter cette bibliothèque de scénarios. Lorsqu'un séisme survient, les données des capteurs sont comparées en quelques secondes aux signatures pré-calculées, permettant de projeter la hauteur des vagues avec une rapidité déconcertante.

Cette prouesse repose sur MFEM, une bibliothèque de calcul par éléments finis spécifiquement conçue pour le calcul massivement parallèle sur processeurs graphiques. Le modèle est le premier digital twin (ou jumeau numérique) de l'océan qui parvient à intégrer en temps réel les incertitudes liées aux mesures de pression et la propagation complexe des ondes. On quitte le domaine de l'estimation pour entrer dans celui de la simulation physique fidèle, un bond de géant pour la discipline.