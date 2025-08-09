La création d’une clé, le lancement d’un tirage ou la validation d’une transaction commence souvent par un nombre produit au hasard. Une seule faiblesse dans ce processus donne une porte d’entrée à la fraude ou à l’usurpation. L’approche basée sur le processeur quantique retire tout levier aux attaquants : la solution ne se reproduit pas, ne s’anticipe pas, même pour celui qui contrôle l’infrastructure.

Dans le secteur financier, les applications se dessinent déjà pour la gestion sécurisée des identifiants et des transactions qui exigent l’équité absolue. Les plateformes de vote électronique retiennent aussi ce principe pour garantir l’intégrité d’un scrutin ou d’un tirage. Marco Pistoia, chercheur chez JPMorgan Chase, évoque l’impact en recherche scientifique, en statistique et dans les modèles financiers avancés. Pas besoin d’installer un matériel complexe chez soi : toute société peut simplement commander ce flux d’aléa, validé à distance grâce à une plateforme dédiée, et l’intégrer où elle veut, sans délai.

À ce niveau, cette machine traite plus d’un milliard de milliards d’opérations chaque seconde, ce qui permet d’examiner en profondeur des volumes de données impossibles à contrôler à la main.

