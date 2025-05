Les algorithmes en question ne sortent pas de nulle part. ML-KEM (pour l’échange de clés) et ML-DSA (pour les signatures numériques) font partie des premiers à avoir été sélectionnés par le NIST, l’institut américain de standardisation, dans le cadre de son programme sur la cryptographie post-quantique. Ils reposent sur des mathématiques dites lattice-based (treillis), réputées particulièrement résistantes aux tentatives de cassage par ordinateur quantique.

Sur Windows, ils sont accessibles via les API cryptographiques « Next Generation » (CNG), utilisées par de nombreuses applications et services. L’idée est de permettre aux entreprises, aux développeurs et aux éditeurs de logiciels de commencer à expérimenter cette nouvelle génération de chiffrement, sans attendre un basculement global.