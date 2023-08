Pourquoi Google veut protéger le chiffrement des ordinateurs quantiques

Pour le moment, les ordinateurs quantiques sont utilisés dans des domaines très restreints : recherche scientifique, simulation moléculaire, finance ou cryptographie quantique. Leur fonctionnement est très délicat à mettre en place et à encadrer. Leur coût est très élevé et la manipulation des qubits (unités de traitements quantique) est extrêmement sensible. Ils réclament également des logiciels et algorithmes spécialement conçus pour fonctionner normalement. Bref, ce n'est pas demain la veille que vous aurez un ordinateur quantique au milieu de votre salon.