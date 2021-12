L'informatique "classique", à bout de souffle, sera remplacée par l'informatique quantique sous 10 ans selon IDC

Comme le souligne Neowin, ces investissements seront motivés par des besoins de plus en plus importants en calculs intensifs. Besoins auxquels l'informatique sous sa forme actuelle ne serait bientôt plus en mesure de répondre. L'informatique quantique, de son côté, pourrait apporter une solution concrète à cette demande d'ici quelques années.

On notera que cette nouvelle ère technologique se fait de moins en moins abstraite. Il y a quelques jours, le géant américain IBM présentait par exemple son « Eagle », un processeur quantique de 127 qubits capable de distancer la concurrence chinoise, mais aussi de prendre une longueur d'avance sur les efforts également fournis par Google sur le terrain quantique. Au travers de cette annonce se dessinent aussi les contours d'une informatique quantique plus attrayante et intelligible auprès du grand public. Les prochaines années devraient renforcer cette tendance.