Crise des semi-conducteurs : l’Europe ne sera jamais indépendante, selon la Commission européenne

Ces difficultés ont fait office de déclic pour revendiquer une indépendance vis-à-vis de ces fournisseurs étrangers. Mais Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, a préféré tempérer les attentes sur le sujet. Pour elle, cela nécessiterait une dépense de 150 milliards de dollars sur 5 ans et ne constitue pas la meilleure solution. Elle plaide à la place pour le maintien des relations avec les acteurs extérieurs actuels, avec tout de même une plus grande régulation et une amélioration de la capacité de production européenne.